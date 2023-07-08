شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يتقدم للأهلى أمام الاتحاد السكندرى بالهدف الأول من ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل على معلول لاعب فريق الأهلى الهدف الأول لفريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري، من ضربة جزاء تحصل عليها حسين الشحات، بالدقيقة التاسعة من المباراة التى تجمعهما باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وضم تشكيل الأهلي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وخط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.

وضم تشكيل الاتحاد كلا من: "المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر ومورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم".

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن، ويحتاج الأهلي إلى خمس نقاط من تلك المباريات الست كي يصل إلى النقطة 77، وهو الرصيد الذي يستحيل على أى فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.