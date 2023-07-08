شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. تعرف على شروط التقديم فى برنامج اكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية .

وجاءت شروط التقديم في مسابقة كابيتانو مصر الموسم الجديد 2023 كالتالي:

يجب توافر مجموعة من الشروط في من يرغب في التقديم عبر موقع وزارة الشباب والرياضة كابيتانو مصر 2023، وهي:

أن يكون سن المتقدم 14 سنة، من مواليد عام 2009.

إحضار صورة شهادة ميلاد المشترك وقت إجراء الاختبارات.

ألا يكون المشترك مسجلاً بأي نادٍ أو هيئة رياضية.

ارتداء زي رياضي وقت حضور الاختبارات، عبارة عن شورت، تي شيرت وحذاء رياضي.

الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

مواعيد الاختبارات كالتالي :

١- سوهاج أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣ ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب جامعة اسوان

٣- المنيا أيام ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

٤- بورسعيد أيام ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

٥- البحيرة أيام ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

٦- المنوفية أيام ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

٧- الغربية أيام ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

٨ - القاهرة أيام ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.