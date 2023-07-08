شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم 2 / 0 أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، فى المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد الأهلي هجمة خطيرة فى الدقيقة الثالثة عن طريق بيرسي تاو ولكن سددها بيمناه بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان، وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة عرقلته من قبل محمد فارس لاعب الاتحاد.

وتقدم علي معلول لتسديد ركلة الجزاء وسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وبعدها عزز محمود كهربا تقدم الفريق الأحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من هجمة منظمة من صناعة بيرسي تاو.

وألغى حكم الراية هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 17 بتوقيع محمود كهربا، بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وأهدر إسلام عبد النعيم فرصة تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 21 من داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو في الوسط، محمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، صبحي سليمان وفوزي الحناوي ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعبدالغني محمد وعموري وأحمد بهاء.