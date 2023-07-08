شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بثنائية معلول وكهربا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد الأهلي هجمة خطيرة فى الدقيقة الثالثة عن طريق بيرسي تاو ولكن سددها بيمناه بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان، وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة عرقلته من قبل محمد فارس لاعب الاتحاد.

وتقدم علي معلول لتسديد ركلة الجزاء وسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وبعدها عزز محمود كهربا تقدم الفريق الأحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من هجمة منظمة من صناعة بيرسي تاو.

وألغى حكم الراية هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 17 بتوقيع محمود كهربا، بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وأهدر إسلام عبد النعيم فرصة تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 21 من داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعدما فشل في اللحاق بعرضية حسين الشحات، وهدد محمد محمود مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 37 لعد استقباله عرضية من صبري رحيل، وهدد خالد الغندور مرمى الأهلي بتصويبة رائعة في الدقيقة 42 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وهدد ديانج مرمى الاتحاد في الدقيقة 44 من هجمة منظمة وسددها أرضية لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى زعيم الثغر، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على الأهلي، وهدد ناصر ناصر مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 45 ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو في الوسط، محمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، صبحي سليمان وفوزي الحناوي ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعبدالغني محمد وعموري وأحمد بهاء.