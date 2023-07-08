مروان عطية على الدكة.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود كهربا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.