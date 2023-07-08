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مروان عطية على الدكة.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام الاتحاد

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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