تشيلسي يبرم صفقة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الشاب إيش صامويلز سميث من صفوف إيفرتون.

ولعب سميث مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما هذا الصيف، ويلعب بشكل أساسي في صفوف فريق إيفرتون تحت 21 عاما.

ويجيد سميث اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وتدرب مع الفريق الأول لإيفرتون، وتواجد معهم في بعض المباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي والبريميرليج.

إيش صامويلز



من جانبه، سميث في تصريحاته لموقع نادي تشيلسي:" بالنسبة لي الأمر كان صدمة ، لأن كل شيء حدث بسرعة، لكنني سعيد لوجودي هنا".

وواصل:" وستكون تجربة جيدة لي باللعب هنا، وتحديا كبيرا، ويجب التأقلم سريعا".

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز طوال الموسم الماضي سوى 11 انتصارا، وأنهى الدوري في المركز 12، وحصد فريق البلوز 44 نقطة، وتعتبر أسوأ حصيلة نقاط للفريق في عصر البريميرليج.

بوكيتينو: شرف لي تدريب تشيلسي أحد أعظم أندية العالم

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن شرف له تدريب تشيلسي، والذي يعد أحد أفضل أندية العالم خلال الفترة الحالية.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه يريد إعادة السعادة لهذا النادي العريق وجماهيره، بعد الموسم الصعب والقاسي الذي مر به النادي خلال المرحلة السابقة.

وكان تشيلسي قد ابتعد عن المنافسة على اللقب المحلي والأوروبي، بعدما تواجد في منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي، بينما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

تحدث بوكيتينو، في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي، حيث قال: "من دواعي سروري وسعادتب ويشرفني أن أكون مدربا لتشيلسي".

وأضاف: "لدينا حماس شديد، كما أنني أعرف الفريق جيدًا، فتشيلسي يعد أحد أعظم أندية العالم في الوقت الحالي، لذا كان من السهل علينا بالطبع اتخاذ قرار الانتقال إلى هنا".

وتابع بوكيتينو: "السعادة تغمرني للغاية، فيمكننا اليوم أن نبدأ في ملعب التدريب ونلتقى بالناس والموظفين".

وأردف: "هذا الأمر مثير للاهتمام بالنسبة لنا، ما نبحث عنه خلال المرحلة الحالية هو إعادة السعادة لهذا النادي الرائع، سنقوم بكل جهد لدينا ونلعب بطريقة يمكن للجماهير الاستمتاع بها، لكن من المهم جدا الطريقة التي سنحقق بها الفوز".