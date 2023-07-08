حضور جماهيري ضعيف لـ الزمالك أمام فيوتشر (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - توافد جمهور الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدرجات ستاد السلام الدولي، لمؤازرة الفارس الأبيض في مباراته أمام نادي فيوتشر، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.

غضب جماهيري في الزمالك

وقبل انطلاق مباراة الزمالك وفيوتشر بساعه، بدأت الجماهير في التوافد بشكل متوسط على عكس أخر مباراتين في بطولة الدوري كأس مصر.

يرغب الزمالك في تحقيق الانتصار على نادي فيوتشر خلال مباراة اليوم وحصد الثلاثة نقاط، وانتزاع المركز الثالث في بطولة الدوري.

شهدت مباريات الزمالك الاخيره في مختلف المسابقات حضور جماهيري ضعيف بسبب حزن الجمهور على مستوى الفريق مؤخرًا، والابتعاد عن المستوى المعهود بعد تحقيق لقب الدوري في أخر موسمين على التوالي.

قائمه الزمالك لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز

ضمت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر كل من الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى، و حمزة المثلوثي و عمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة ومصطفى الزناري و أحمد فتوح في خط الدفاع.

ومحمد أشرف "روقا" و محمد حسام "بيسو" و عمرو السيسي و سيد عبدالله "نيمار" و أحمد سيد "زيزو" و أحمد عبد الرحيم " ايشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" و إبراهيما نداي في خط الوسط، و سيف الدين الجزيري و ناصر منسي و علي ياسر و محمد صلاح في خط الهجوم.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا