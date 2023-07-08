اخبار الرياضه

حضور جماهيري ضعيف لـ الزمالك أمام فيوتشر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - توافد جمهور الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدرجات ستاد السلام الدولي، لمؤازرة الفارس الأبيض في مباراته أمام نادي فيوتشر، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة .

غضب جماهيري في الزمالك

وقبل انطلاق مباراة الزمالك وفيوتشر بساعه، بدأت الجماهير في التوافد بشكل متوسط على عكس أخر مباراتين في بطولة الدوري كأس مصر.

يرغب الزمالك في تحقيق الانتصار على نادي فيوتشر خلال مباراة اليوم وحصد الثلاثة نقاط، وانتزاع المركز الثالث في بطولة الدوري.

شهدت مباريات الزمالك الاخيره في مختلف المسابقات حضور جماهيري ضعيف بسبب حزن الجمهور على مستوى الفريق مؤخرًا، والابتعاد عن المستوى المعهود بعد تحقيق لقب الدوري في أخر موسمين على التوالي.

5ed9a3de26.jpg

قائمه الزمالك لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز

ضمت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر كل من الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى، و حمزة المثلوثي و عمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة ومصطفى الزناري و أحمد فتوح في خط الدفاع.

ومحمد أشرف "روقا" و محمد حسام "بيسو" و عمرو السيسي و سيد عبدالله "" و أحمد سيد "زيزو" و أحمد عبد الرحيم " ايشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" و إبراهيما نداي في خط الوسط، و سيف الدين الجزيري و ناصر منسي و علي ياسر و محمد صلاح في خط الهجوم.

 

لمزيد من أخبار عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا