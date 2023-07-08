أياكس يكشف تطورات حالة فان دير سار الصحية ومانشستر يعلق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فريق نادي أياكس تطورات الحالة الصحية للحارس الهولندي المخضرم ديوين فان دير سار، بعما تعرض لوكه مقلقه عقب تعرضه لنزيف في المخ، والذي أثار قلق مانشستر يونايتد وجمهور الفريق.

إصابة فان دير سار بنزيف المخ وأياكس يكشف تطورات الحالة

وقال أياكس الهولندي في بيان رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن حالة فان دير سار : "إدوين لا يزال في العناية المركزة، حالة الحارس السابق مستقرة لكنها لا تزال مقلقة، وتابع البيان الرسمي انه تمت مشاركة تلك المعلومات وفقًا لتصريحات زوجة إدوين، عائلة إدوين سعيدة برسائل الدعم المقدمه للأسطورة".

مانشستر يعلق على حالة فان دير سار

كما وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة دعم لحارسه السابق فان دير سار، بعد دخوله إلى المستشفى بسبب إصابته بنزيف في المخ.

وكتب مانشستر يونايتد من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قلوب الجميع في يونايتد معك يا إدون، نتمنى لك الشفاء العاجل”.

انهال الجمهور برسائل تمني الشفاء العاجل للحارس الهولندي الأسطورة، والتي علق عليها عدد كبير للغاية من المشاهير والمعجبين والمشجعين للحارس السابق لمانشستر يونايتد وأياكس الهولندي.

سبق للأسطورة الهولندية فان دير سار اللعب لصفوف أندية أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كما اختتم مسيرته مع فريق نوردفيك الهولندي في عام 2016.

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