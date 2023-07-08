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علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيله لمباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الممتاز.
 


 تشكيل فيوتشر ضد الزمالك:

 حراسة المرمى: محمود جنش.
 خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.
 خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.
 خط الهجوم: أحمد عاطف.


 يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق وعبدالله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبدالكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبدالسلام وبابا توندي.
 


 فيما جاء تشكيل الزمالك:


 حراسة المرمى : محمد صبحي. 

 خط الدفاع : محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي. 

 خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله - أحمد سيد "زيزو"

 خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي. 

 ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

 

 

 

 

 


 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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