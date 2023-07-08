علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيله لمباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.
تشكيل فيوتشر ضد الزمالك:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.
خط الهجوم: أحمد عاطف.
يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق وعبدالله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبدالكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبدالسلام وبابا توندي.
فيما جاء تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.