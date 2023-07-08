بيرسي تاو أفضل لاعب بمباراة الأهلي والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وقدم تاو أداءً قويًّا خلال المباراة، ونجح في تمرير الكرة إلى محمود كهربا وهي اللعبة التي سجل منها الهدف الثاني للأهلي.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2/0، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

سيطر الأهلي على المباراة من خلال الضغط القوي على لاعبي الاتحاد السكندري، مما جعله يسجل هدفين عن طريق علي معلول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة الـ 13، بعد صناعة من قبل بيرسي تاو.

ولجأ الاتحاد السكندري للمناطق الدفاعية طيلة فترات المباراة، إذ كانت لاعبيه تخشى من استقبال أهداف أخرى.

بينما أضاع "كهربا" الهدف الثالث، بعدما انفرد بحارس الاتحاد السكندري، لكن كرته خرجت بجانب القائم الأيسر لسيد البلد.

وعاد كهربا لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر المباراة، لكن حكم المباراة محمد معروف لم يحتسب بسبب وقوع بيرسي تاو في التسلل عن مشاركته في الكرة.



وتعرض خالد الغندور، لاعب الاتحاد السكندري، للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح، في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، يستمر الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتجمد رصيد سيد البلد عن النقطة الـ 42 في الجدول الثامن.

ويحتاج المارد الأحمر لنقطتين فقط خلال الجولات المتبقية له في الدوري المصري من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

