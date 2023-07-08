لوكاكو يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي موافقته بشكل مبدئي على الانتقال لصفوف نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت 24 في تقرير لها اليوم أن إدارة الهلال تقديت بعرض كبير ومغري للنجم البلجيكي الدولي، ساهم بشكل كبير في تغيير رأي اللاعب بعدما كان رافضًا لفكرة التواجد بالدوري السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الهلال و لوكاكو ستشهد خطوات جادة ومتطورة خلال الأيام القليلة المقبلة، من شأنها حسم الصفقة بشكل رسمي للقلعة الزرقاء.

وكان الهلال قد أعلن التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز، والنجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، كما تعاقدت الإدارة مع المدرب خورخي جيسوس.

خيسوس يكشف عن أولى مطالبه من الهلال

كشف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال، عن أولى مطالبه من فهد بن نافس رئيس أزرق الرياض، والتي تخص صفقات الفريق قبل الموسم الجديد.

يهتم نادي الهلال بالتعاقد مع نيكولو زانيولو نجم وسط فريق جالطة سراي التركي، وأن الفريق جهز عرض بالفعل للتشاور حول إمكانية الحصول على اللاعب في انتقالات يونيو الجاري.

وصل عرض الهلال لضم نيكولو زانيولو إلى 35 مليون يورو، وأن خيسوس طلب بشكل مباشر التعاقد مع زانيولو، وسيقوم مسؤولي النادي بالاجتماع قريبًا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه والاتفاق على كافة تفاصيل العقد.