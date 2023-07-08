الزمالك وفيوتشر.. شوط أول مثير ينتهي بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفيوتشر بالتعادل بهدفين لكل فريق من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر تقدم بهدفين قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين متتالين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

فيوتشر تقدم مبكرا عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة ضد عزز أحمد عاطف بهدف ثاني في الدقيقة 25.

وفي الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق استطاع الزمالك إعادة المباراة لنقطة الصفر بعدما سجل أحمد زيزو هدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل ناصر منسي من ركلة ركنية.

على الرغم من أن فيوتشر يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة ويفصله نقطتين فقط عن الزمالك إلا أن الأبيض يمتلك أفضلية كونه لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستقام يوم 13 يوليو الحالي.

ويتطلع الزمالك لحسم لقاء فيوتشر من أجل انتزاع المركز الثالث بفارق نقطة دون النظر إلى نتيجة الأبيض المؤجل أمام الأهلي، وفي حال تحقيق الزمالك نتيجة إيجابية في لقاء القمة سيحسم نسبيا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، بينما سيبحث فيوتشر لتحقيق الفوز على الزمالك لمواصلة صحوته في الموسم الحالي وإنهاء المسابقة بأفضل سيناريو ممكن.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وفيوتشر، عند دقات الساعة التاسعة مساء السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تشكيل فيوتشرضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش،خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد،خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت،خط الهجوم: أحمد عاطف.