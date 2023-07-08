مصطفى فتحي يفاضل بين بيراميدز والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الحصول على خدمات اللاعب مصطفى فتحي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بالرغم من وجود منافسه قوية من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

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مصطفى فتحي يمتلك عرضين

يمتلك مصطفى فتحي عدة عروض من أندية مصرية للحصول على خدماته في يونيو الجاري، بعد نهاية عقد إعارة اللاعب للفريق السماوي.

انتقل مصطفى فتحي لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي التعاون السعودي، بأحقية التمديد لموسم أخر، عقب الاتفاق مع النادي السعودي على كافة التفاصيل.

بيراميدز لم يفعل بند شراء مصطفي فتحي

حتى الآن لم يفتح نادي بيراميدز خط المفاوضات مع النادي السعودي لشراء عقد اللاعب نهائيًا، أو حتى تفعيل بند التمديد لموسم أخر.

هناك أكثر من فريق بالدوري المصري يرغب في ضم مصطفى فتحي، ويريد نادي الزمالك استعادة لاعبه السابق، لكن بيراميدز الأقرب حتى الآن للحصول على خدمات اللاعب.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، جمعها من 20 انتصار وتعادل في 7 مواجهات وخسارة 4 مباريات.

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