شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء الأبرز فى لقاء الاتحاد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

المباراة: الاتحاد والأهلى

المسابقة: الدورى المصرى الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدورى

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد معروف

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: عماد العقاد

حكم رابع: صبرى إبراهيم

حكام الـVAR: عبد العزيز السيد، رجب محمد

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد نتيجة للتعاون والتركيز والاهتمام، وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: الدقيقة 7 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة عرقلة واضحة من مدافع الإتحاد محمد فارس ضد حسين الشحات، الحكم قريب والقرار صحيح والـVAR يؤكد صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 12 سجل الأهلي هدفا، وقرار متميز من الحكم محمد معروف بإعطاء الفرصة للاعب الأهلى الذى سجل هدفا والقرار يُحسب للحكم محمد معروف نتيجة القراءة الجيدة للحالة.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 87 طرد للإنذار الثانى للاعب الاتحاد خالد الغندور نتيجة احتساب مخالفة مع لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح وكان من الممكن أن يستدعى الـVAR الحكم فى هذه الحالة لتحديد ما إذا كانت الحالة لعب عنيف أو تهور فقط.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من بيرسى تاو ورامى ربيعة التهور وقرارات صحيحة.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال مثالى لعنصر اللياقة البدنية وتحمل السرعة والتواجد فى الحدث.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء وحالات التسلل نتيجة الاهتمام والتركيز والربط لحظة اللعب.

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستدعى تدخل الـVAR باستثناء حالة الإنذار الثانى للاعب الاتحاد خالد الغندور.