شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق وعبد الله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبد الكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبد السلام وبابا توندي بيلو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.