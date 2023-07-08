شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: أوسوريو ما بيغيرش طريقته حتى فى أصعب الأوقات والمباراة بروفة للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، يتمسك بطريقته ولا يغيرها في أصعب الأوقات، ومباراة اليوم بروفة قوية لمباراة الأهلى القادمة.

وقال جمال حمزة، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "أوسوريو ما بيغيرش طريقته حتى في أصعب الأوقات، ولا يتأثر بقوة أو ضعف المنافس".

وأضاف جمال حمزة: "مباراة اليوم صعبة ضد فيوتشر وبروفة جيدة للقمة، وهى اختبار كبير لبعض اللاعبين في طريقة أوسوريو وليست اختبار لطريقة أوسوريو".

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.