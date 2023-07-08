شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى في الدورى (2 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

وضم تشكيل الأهلي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وخط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.

وضم تشكيل الاتحاد كلا من: "المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر ومورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم".



























































































































































































