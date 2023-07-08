شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لاعبو الأهلي استسهلوا مباراة الاتحاد.. ولأول مرة أحقق كل هذه الألقاب بموسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري والتي فاز فيها بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبهم بضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الشوط الأول.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد: "قلت للاعبين لابد أن نكمل المباراة بنفس التركيز ولو أكملنا بنفس المستوى الذي ظهرنا عليه في الشوط الأول كان من الممكن أن يدخل أهداف في شباكنا".

تابع: "أعذر اللاعبين بعد هذا الموسم الطويل لأنهم قدموا مباريات رائعة وقد تصل إلى أن قدميك غير قادرة على حملك بسبب طول الموسم وخوض مباريات كثيرة، وبطبيعة الحال التركيز والحماس يتراجعان، واللاعبين ضغطوا على أنفسهم في الشوط الثاني لتحسين الأداء، كما أن الخبرات ساعدتنا وجعلتنا نتغلب على الموقف ونخرج بالمباراة إلى بر الأمان".

استطرد كولر: "قد يكون الهدفين تسببا في حالة من التراخي وفقدنا الحدة والتركيز ولكن لاعبي الاتحاد أعطوهم درس أنه في حال التراخي قد تُعاقب، كما أنه لم نقف بشكل جيد في خط الدفاع وتداركنا الأمر في الشوط الثاني، وأرى أن اللاعبين استسهلوا المباراة بعض الشيء بسبب الهدفين المبكرين".

وعن تراجع الأداء بسبب الانشغال بمباراة القمة، أوضح المدير الفني: "اختلف أن اللاعبين تراجعوا بسبب الانشغال بمباراة الزمالك ولكن بسبب الإرهاق والسفر الكثير وضغط مباريات رهيب ولعب مباراة كل 48 ساعة وقررت منح اللاعبين يومين أجازة، وهو ما أسعد اللاعبين أكثر من فرحتهم بالفوز في مباراة الاتحاد، كما أن اللاعبين يحتاجون التواجد مع أسرهم لأنهم في النهاية بشر، وهم بحاجة إلى شحن بطارياتهم بشكل جديد استعدادا للمرحلة القادمة".

شدد: "لم ننهي الدوري والموسم لم يحسم بعد ولن أتحدث عن أي شيء يخص الموسم الجديد طالما الموسم الحالي لم ينته أو يحسم حتى الآن ، وهذا أول مرة في تاريخي أحصل على هذا الكم من الألقاب وهو أمر جديد علي".

واصل: "كنا نسيطر على المباراة بشكل كامل في الشوط الثاني والتغييرات كانت أغلبها لإراحة اللاعبين خاصة علي معلول واليو ديانج خاصة معلول، وفضلت إراحته بسبب عامل الإرهاق وأحاول إراحة اللاعبين خشية من الإرهاق ومن يشارك يلعب بنفس كفاءة الأساسيين، ولا استطيع الضغط على علي معلول أكثر من ذلك خاصة وأننا مقبلين على مباراة ديربي ضد الزمالك، وأنا كمدرب أنظر إلى مصلحة الفريق لذا أفضل حماية اللاعب خشية من تعرضه للإصابة".

وجه كولر رسالة: "أتمنى أن يتواجد جمهور الأهلي بكثافة في المدرجات وأتمنى أن تسمح الحكومة المصرية بملأ المدرجات لأنه يعطي رسالة عن الأمن والأمان في مصر، والكرة تلعب من أجل الجمهور وشكل المدرجات يكون مشرف في وجود الجمهور وأتمنى أن يكون المدرج ممتلئ عن آخره في مباراة القمة القادمة".