شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة المصرى وفاركو بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد العتباني حكما لمباراة فاركو والمصري بالدوري، والمقرر لها غدا الأحد فى الجولة الـ33 من المسابقة.

ويعاون العتباني كل من: محمود كثير ومحمد زكي مساعدين، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

ويعيش المصري حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحسنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة في جدول مسابقة الدوري، حيث بات يفصل الفريق 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس، في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وتتبقى للمصري 3 مباريات، بينما تتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.

في المقابل يدخل فاركو اللقاء بمدرب جديد بعدما استقرت إدارة النادي البرتقالي على تعيين برونو روماو مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لطارق العشري الذى رحل عن القيادة الفنية للفريق بالتراضى بعدما تأكد بقاء الفريق في الدورى.