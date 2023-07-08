شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة قبل التحضير للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، قبل بدء التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة يومي الأحد والاثنين على أن يبدا التحضير لمباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بُعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

وقاد الأهلي هجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة عن طريق بيرسي تاو ولكن سددها بيمناه بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان، وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة عرقلته من قبل محمد فارس لاعب الاتحاد.

وتقدم علي معلول لتسديد ركلة الجزاء وسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وبعدها عزز محمود كهربا تقدم الفريق الأحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من هجمة منظمة من صناعة بيرسي تاو.

وألغى حكم الراية هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 17 بتوقيع محمود كهربا، بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وأهدر إسلام عبد النعيم فرصة تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 21 من داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعدما فشل في اللحاق بعرضية حسين الشحات، وهدد محمد محمود مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 37 لعد استقباله عرضية من صبري رحيل، وهدد خالد الغندور مرمى الأهلي بتصويبة رائعة في الدقيقة 42 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وهدد ديانج مرمى الاتحاد في الدقيقة 44 من هجمة منظمة وسددها أرضية لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى زعيم الثغر، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على الأهلي، وهدد ناصر ناصر مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 45 ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي.

وأجرى الأهلي تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول مروان عطية وخالد عبد الفتاح بدلا من أليو ديانج وعلي معلول، فيما أجرى الاتحاد أولى تغييراته في الدقيقة 56 بنزول أحمد بهاء بدلا من صبري رحيل، وشن كهربا هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 60 ولعبها عرضية ولكن لم تجد تكملة من لاعبي الأهلي وأبعدها مصطفى إبراهيم لاعب زعيم الثغر.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 63 من هجمة خطيرة لعبها بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان، وأجرى الاتحاد السكندري تغييرين في الدقيقة 64 بنزول أوستن أموتو وأحمد عيد بدلا من ناصر ناصر ومحمد فارس.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 73 بنزول طاهر محمد وأفشة بدلا من حسين الشحات ومحمد فخري، فيما أجرى الاتحاد تغييرين جديدين بنزول محمود عبد العزيز وعبد الغني محمد بدلا من إسلام عبد النعيم ومحمد محمود.

وسجل محمد كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 82 قبل أن يلغي الفار الهدف بداعي التسلل بعدما لمست الكرة ساق بيرسي تاو "المتسلل" في طريقها للمرمى، ودفع الأهلي بخامس تغييراته في الدقيقة 84 بنزول رامي ربيعة بدلا من محمد هاني، وشهدت الدقيقة 87 إشهار البطاقة الحمراء لخالد الغندور لاعب الاتحاد بسبب التهور ضد خالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو في الوسط، محمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، صبحي سليمان وفوزي الحناوي ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعبدالغني محمد وعموري وأحمد بهاء.