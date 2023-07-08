شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك فى الدورى بعد الفوز الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد اليوم السبت على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق 13 من يوليو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.