شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض غرفتى ملابس المنتخب الأولمبى والمغرب قبل نهائى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر صفحاته مشاهد من غرفتي ملابس المنتخب الأولمبى، ونظيره المغربي، قبل اللقاء الذي يجمعهما اليوم السبت، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد، في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، وفي خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».

ويجلس على مقاعد الاحتياطي كل من: على الجابري، محمد سمير، محمد أشرف، محمد مغربي، محمود جهاد، أحمد فوزى، عماد ميهوب، مصطفى ميسي، على زعزع، عبد الرحمن عاطف أجويرو.

فيما ضم تشكيل المنتخب المغربي كلا من: "علاء بلعروش في حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون".

يدخل المنتخبان مباراة الليلة بهدف الفوز واقتناص اللقب من أجل رسم البسمة والسعادة على وجوه جماهيرهما، ويسعى المنتخب المصري للحفاظ على لقبه بعد تتويجه ببطولة 2019، والتى احتضنتها مصر، بينما يتحفز المغرب للفوز باللقب مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي، أسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

أما منتخب المغرب الذي تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، فقد نجح هو الآخر في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.