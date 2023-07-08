شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحمى شباكه من الأهداف للمباراة رقم 11 على التوالى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، على نظافة شباكه "الكلين شيت" للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري المصري، بعدما فازعلى الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد اليوم السبت على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة يستقبل فيها الأهلى أهدافا في بطولة الدوري في مارس الماضي أمام المقاولون العرب.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق 13 من يوليو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.