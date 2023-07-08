شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام فيوتشر 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مواجهة فيوتشر والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ومازال الزمالك محافظًا على تقدمه بنتيجة 3 / 2.

مع بداية الشوط الثانى دفع أوسوريو المدير الفنى للزمالك بالثلاثى محمود شيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح، بدلاً من عمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وسيف الجزيرى.

وحاول الفريقان تسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 53 سجل أحمد زيزو من كرة ثابتة ليجعل الفارس الأبيض متقدمًا على فيوتشر بنتيجة 3 / 2، وسدد شيكابالا كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة بالدقيقة 60.

وفى الدقيقة 69 خرج ناصر منسى، لاعب الزمالك، ودخل أحمد عبد الرحيم إيشو، وفى الدقيقة 75 كاد فيوتشر أن يسجل هدف التعادل إلا إن الكرة ارتطمت فى باطن العارضة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

ويضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت، خط الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق وعبد الله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبد الكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبد السلام وبابا توندي بيلو.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.