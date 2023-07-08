نقطتين لإعلان التتويج .. الأهلي يهزم الإتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا مستحقا على الإتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 21 لبطولة الدوري، والتى أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها علي معلول، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.

ورفع الأهلي رصيده 75 نقطة فى صدراة جدول الترتيب من 29 مباراة فقط ويتبقى له 5 مباريات ويحتاج إلى نقطتين فقط لإعلان تتويجه ببطولة الدوري أو تعثر بيراميدز صاحب المركز الثاني .

في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة فى المركز الثامن.

ويلاقي الأهلي الزمالك فى المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة.