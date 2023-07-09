تعليمات أمنية مشددة قبل مباراة الإسماعيلي والداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم خلال الساعات الماضية الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أمام نظيره الإسماعيلي قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين على ملعب ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعليمات الأمنية لـ مباراة الداخلية والإسماعيلي

وحضر الاجتماع قيادات الشرطة في محافظة السويس ومسئولي النادي الإسماعيلي، وتم الاتفاق على كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة وهي:

السيارات والأتوبيسات والميكروباصات الخاصة بجماهير الإسماعيلي سوف تتجه إلى محافظة السويس من طريق محور 30 يونيو، ومن يسلك طريق آخر سوف يمنع من الوصول إلى ملعب المباراة.

لا يعبر الكمائن الخاصة بالمباراة إلا المشجع الذي يحمل بطاقة شخصية وبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة.

منع أي شيء يسبب الأذى للنفس أو الغير، مثل: كافة الألعاب النارية والمعلبات والولاعات واللافتات المسيئة.

سوف يتم غلق أبواب ملعب السويس الجديد في تمام الساعة السابعة مساءً.

هذا وتحرص القيادات الأمنية في محافظة السويس على توفير كل سبل التعاون مع كل من يلتزم بالتعليمات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأمني مع مسئولي النادي الإسماعيلي، ومن لم يلتزم بتلك التعليمات سوف يتخذ معه كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ويملك الإسماعيلي 34 نقطة بالمركز 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي الداخلية بالمركز 16 برصيد 32 نقطة.