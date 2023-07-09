أورسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد ثلاثية فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل .

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

فاز الزمالك على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر تقدم بهدفين قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين متتالين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وفي الشوط الثاني قلب الزمالك الطاولة وسجل ثالث أهدافه.

فيوتشر تقدم مبكرا عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة ضد عزز أحمد عاطف بهدف ثاني في الدقيقة 25، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق استطاع الزمالك إعادة المباراة لنقطة الصفر بعدما سجل أحمد زيزو هدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل ناصر منسي من ركلة ركنية.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة نفذها ببراعة كبيرة ليسجل ثاني أهدافه في المباراة.

وتلقى علي الفيل مدافع نادي فيوتشر البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق ليكمل فريقه ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة صعد الزمالك إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر الذي تراجع للمركز الرابع.