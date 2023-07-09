أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - ‏توج أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك بلقب أفضل لاعب في مباراة فيوتشر التي أقيمت اليوم السبت على ملعب استاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم أحمد سيد زيزو الجائزة عقب المباراة في ملعب السلام من مراقب المباراة، بعد تسجيله هدفين في اللقاء وقيادة الفارس الأبيض لحصد 3 نقاط غالية وثمينة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما بدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.

الهجوم: أحمد عاطف.

بهذا الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 59 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع بالدوري.