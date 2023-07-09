الزمالك يفوز على فيوتشر بثلاثية مثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الزمالك على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر تقدم بهدفين قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين متتالين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وفي الشوط الثاني قلب الزمالك الطاولة وسجل ثالث أهدافه.

فيوتشر تقدم مبكرا عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة ضد عزز أحمد عاطف بهدف ثاني في الدقيقة 25، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق استطاع الزمالك إعادة المباراة لنقطة الصفر بعدما سجل أحمد زيزو هدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل ناصر منسي من ركلة ركنية.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة نفذها ببراعة كبيرة ليسجل ثاني أهدافه في المباراة.

وتلقى علي الفيل مدافع نادي فيوتشر البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق ليكمل فريقه ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة صعد الزمالك إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر الذي تراجع للمركز الرابع.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع أربعة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

تشكيل الزمالك ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تشكيل فيوتشرضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش،خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد،خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت،خط الهجوم: أحمد عاطف.