شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يتقدم على المغرب بعد 15 دقيقة فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بتقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10. جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، وكاد أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 3 بعدما لاحت له فرصة مؤكدة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لكن الحارس المغربى يتصدى لها، فى المقابل، حاول لاعبو المغرب السيطرة على منطقة وسط الملعب وشن هجمات على مرمى منتخب مصر لتسجيل هدف مبكر. وفى الدقيقة 10 نجح محمود صابر فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى مرمى أصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج من الـ18 سكنت الشباك المغربية. دخل منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم: في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمد طارق، أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».

فى المقابل ، جاء تشكيل منتخب المغرب كالتالى: علاء بلعروش فى حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون.

وضمن المنتخبين المصري و المغربي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا..ويلعب المنتخبين المالي وغينيا علي المركزين الثالث والرابع الفائز يتأهل للأولمبياد والخاسر يخوض فاصلة مع بطل آسيا.

من المقرر ان تعود بعثة منتخب مصر الاوليمبي غدا الأحد الي القاهرة عقب انتهاء بطولة أمم افريقيا ، علي ان يستعد الفريق في شهر سبتمبر و اكتوبر المقبل للاوليمبياد عن طريق خوض عدد من الوديات.