شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 8-7-2023 مباراتين في الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ33، وواجه الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة 21.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالى:





الزمالك 3 – 2

فاز فريق الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 32 جولة، حيث فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

فيما تراجع فيوتشر للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 58 بعدما خاض 33 مباراة، فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

الأهلى 2 – 0 الاتحاد السكندرى

فاز فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.