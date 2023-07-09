شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 8 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على فيوتشر 3 / 2 فى الجولة الـ33 للدورى والصعود للمركز الثالث، كما حقق الأهلى فوزا غاليا على الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة.

الزمالك يهزم فيوتشر 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى ويصعد للمركز الثالث

حقق فريق الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يحمى شباكه من الأهداف للمباراة رقم 11 على التوالى فى الدورى

حافظ فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، على نظافة شباكه "الكلين شيت" للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري المصري بعدما فازعلى الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد اليوم السبت على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويقترب من حسم درع الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيرسى تاو رجل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

حصل بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفاوض شريف إكرامى لتجديد عقده موسمين

فتح مسئولو نادى بيراميدز ملف المفاوضات مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول لتجديد عقده مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين، فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

كابيتانو مصر.. تعرف على شروط التقديم فى برنامج اكتشاف المواهب

بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية .

أيمن أشرف يدخل حسابات زد لتدعيم دفاعه فى الدوري الممتاز

دخل أيمن أشرف لاعب الأهلي حسابات مسئولي نادي زد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه في ظهور الأول بالدوري الممتاز فى الموسم المقبل، فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبيه أصحاب خبرات تساعده على تقديم مستويات قوية بدوري الأضواء والشهرة.