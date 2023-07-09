شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: أرحنا اللاعبين أمام فيوتشر لتجهيزهم لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى، أراح بعض اللاعبين في مباراة فيوتشر للحفاظ عليهم وتجهيزهم لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدورى الممتاز خاصة أن المواجهة ستكون قوية.

وأضاف مدحت عبد الهادى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports"، أن زيزو لاعب الزمالك الأعلى تسويقياً، موضحاً أنه يقدم مستوى إيجابيا دائما وينفذ تعليمات الجهاز الفني ومغادرته للمباراة كانت لحصوله على بعض الراحة، لافتاً إلى أنه تنازل عن جائزة رجل المباراة لعمر جابر وكتصرف "شيك" منه تجاه زميله الغائب منذ فترة من أجل تحفيزه للفترة المقبلة.

وعبر مدرب الزمالك عن سعادته بالفوز على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما بالأمس السبت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مضيفاً: "الفوز على فيوتشر مهم جدا بالنسبة لنا لإكمال سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للزمالك في الفترة الماضية وأيضا ليقف الجهاز الفني على مستوى اللاعبين وكيفية تنفيذ تعليماته قبل لقاء القمة".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 32 جولة، حيث فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.