منتخب مصر الأولمبى يحافظ على تقدمه 1 / 0 أمام المغرب بعد 30 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بتقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، وكاد أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 3، بعدما لاحت له فرصة مؤكدة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة لكن الحارس المغربى يتصدى لها، فى المقابل حاول لاعبو المغرب السيطرة على منطقة وسط الملعب وشن هجمات على مرمى منتخب مصر لتسجيل هدف مبكر.

وفى الدقيقة 10 نجح محمود صابر فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى مرمى أصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج من الـ18 سكنت الشباك المغربية.

وتعرّض محمود صابر، لاعب المنتخب الأولمبى، للطرد بعد مرور 15 دقيقة، بعدما تدخل صابر على قدم عبد الصمد الزلزولى، واحتاج الحكم للعودة إلى تقنية الـvar للتأكد من وجودج خشونة، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الأولمبي صاحب هدف التقدم في اللقاء.

دخل منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».