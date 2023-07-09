اخبار الرياضه

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 8-7-2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 8-7-2023، بينما ارتقى زيزو للمركز الثانى بعد هدفيه في شباك فريق فيوتشر.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم كالتالى:

مابولولو الاتحاد السكندري 15

 أحمد سيد زيزو الزمالك 12

محمد حمدي أسوان 11

فاجري لاكاي بيراميدز 10

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

محمد شريف الأهلي 9

سمير فكرى الداخلية 9

أحمد أمين أوفة إنبي 9

أوكولي المقاولون العرب 9

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

محمد الشامي الإسماعيلي 8

كريم بامبو البنك الأهلي 8

رزقي حمرون فاركو 8

مصطفى فتحي بيراميدز 8

رفيق كابو فريق إنبي 8

شهد اليوم السبت 8-7-2023 إقامة مباراتين في الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض 3 / 2 وواجه الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة 21، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا