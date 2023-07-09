شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 8-7-2023، بينما ارتقى زيزو للمركز الثانى بعد هدفيه في شباك فريق فيوتشر.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم كالتالى:

مابولولو الاتحاد السكندري 15

أحمد سيد زيزو الزمالك 12

محمد حمدي أسوان 11

فاجري لاكاي بيراميدز 10

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

محمد شريف الأهلي 9

سمير فكرى الداخلية 9

أحمد أمين أوفة إنبي 9

أوكولي المقاولون العرب 9

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

محمد الشامي الإسماعيلي 8

كريم بامبو البنك الأهلي 8

رزقي حمرون فاركو 8

مصطفى فتحي بيراميدز 8

رفيق كابو فريق إنبي 8

شهد اليوم السبت 8-7-2023 إقامة مباراتين في الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض 3 / 2 وواجه الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة 21، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.