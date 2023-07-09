شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 8-7-2023، بينما ارتقى زيزو للمركز الثانى بعد هدفيه في شباك فريق فيوتشر.وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم كالتالى:
مابولولو الاتحاد السكندري 15
أحمد سيد زيزو الزمالك 12
محمد حمدي أسوان 11
فاجري لاكاي بيراميدز 10
أحمد الشيخ غزل المحلة 10
محمد شريف الأهلي 9
سمير فكرى الداخلية 9
أحمد أمين أوفة إنبي 9
أوكولي المقاولون العرب 9
أحمد ياسر ريان سيراميكا 8
محمد الشامي الإسماعيلي 8
كريم بامبو البنك الأهلي 8
رزقي حمرون فاركو 8
مصطفى فتحي بيراميدز 8
رفيق كابو فريق إنبي 8
شهد اليوم السبت 8-7-2023 إقامة مباراتين في الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض 3 / 2 وواجه الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة 21، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.
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