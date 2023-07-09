شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على فيوتشر 3 / 2 فى الجولة الـ33 للدورى والصعود للمركز الثالث، كما حقق الأهلى فوزا غاليا على الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة.

الزمالك يهزم فيوتشر 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى ويصعد للمركز الثالث

حقق فريق الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يحمى شباكه من الأهداف للمباراة رقم 11 على التوالى فى الدورى

حافظ فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، على نظافة شباكه "الكلين شيت" للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري المصري بعدما فازعلى الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد اليوم السبت على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويقترب من حسم درع الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيرسى تاو رجل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

حصل بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفاوض شريف إكرامى لتجديد عقده موسمين

فتح مسئولو نادى بيراميدز ملف المفاوضات مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول لتجديد عقده مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين، فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

كابيتانو مصر.. تعرف على شروط التقديم فى برنامج اكتشاف المواهب

بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية .

أيمن أشرف يدخل حسابات زد لتدعيم دفاعه فى الدوري الممتاز

دخل أيمن أشرف لاعب الأهلي حسابات مسئولي نادي زد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه في ظهور الأول بالدوري الممتاز فى الموسم المقبل، فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبيه أصحاب خبرات تساعده على تقديم مستويات قوية بدوري الأضواء والشهرة.

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة قبل التحضير للقمة

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، قبل بدء التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة المصرى وفاركو بالدورى غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد العتباني حكما لمباراة فاركو والمصري بالدوري، والمقرر لها غدا الأحد فى الجولة الـ33 من المسابقة.

ميمي عبد الرازق يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصرى قبل مواجهة فاركو

طالب ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بضرورة التركيز على الأداء الجماعي للفريق وتجنب اللعب الفردي، الذي كاد يكبد الفريق البورسعيدي هزيمة مفاجئة أمام حرس الحدود فى كأس مصر، وذلك على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.