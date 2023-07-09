انتهاء الشوط الإضافى الأول بتقدم منتخب المغرب على مصر 2 / 1

القاهرة - سامية سيد - جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، وكاد أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 3 بعدما لاحت له فرصة مؤكدة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لكن الحارس المغربى يتصدى لها، فى المقابل، حاول لاعبو المغرب السيطرة على منطقة وسط الملعب وشن هجمات على مرمى منتخب مصر لتسجيل هدف مبكر.

وفى الدقيقة 10 نجح محمود صابر فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى مرمى أصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج من الـ18 سكنت الشباك المغربية.

وتعرّض محمود صابر، لاعب المنتخب الأولمبى، للطرد بعد مرور 15 دقيقة ، بعدما تدخل صابر على قدم عبد الصمد الزلزولى واحتاج الحكم للعودة إلى تقنية الـvar للتأكد من وجودج خشونة، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الأولمبي صاحب هدف التقدم في اللقاء.

وفى الدقيقة 37 تعادل المنتخب الأولمبى المغربي، أمام منتخب مصر، بتوقيع يانيس بكراوى من كرة عرضية نجح فى تحويلها داخل شباك حمزة علاء، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.