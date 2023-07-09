شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 32 جولة، حيث فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

فيما تراجع فيوتشر للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 58 بعدما خاض 33 مباراة، فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية وفى الدقيقة 4 سجل ناصر ماهر هدف التقدم لفيوتشر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحى ثم سكنت شباكه، وبعدها حاول الزمالك تسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 10 ضغط فيوتشر بكثافة.

واستمر ضغط وسيطرة فريق فيوتشر حتى الدقيقة 25 التى شهدت تسجيل أحمد عاطف الهدف الثانى بعدما مر بكل سهولة من حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى وانفرد بمحمد صبحى.

واصل فيوتشر الضغط رغم التقدم بثنائية وسط محاولات على استحياء من لاعبى الزمالك لتسجيل هدف تقليص الفارق، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل أحمد زيزو هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2 / 1.

وفى الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع سجل ناصر منسى هدف التعادل للزمالك فى شباك فيوتشر.

أحداث الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثانى دفع أوسوريو المدير الفنى للزمالك بالثلاثى محمود شيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح، بدلاً من عمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وسيف الجزيرى.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 53 سجل أحمد زيزو من كرة ثابتة ليجعل الفارس الأبيض متقدمًا على فيوتشر بنتيجة 3 / 2، وسدد شيكابالا كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة بالدقيقة 60.

وفى الدقيقة 69 خرج ناصر منسى لاعب الزمالك، ودخل أحمد عبد الرحيم إيشو، وفى الدقيقة 75 كاد فيوتشر يسجل هدف التعادل إلا أن الكرة ارتطمت فى باطن العارضة.

وفى الدقيقة 80 تعرّض أحمد زيزو للإصابة وغادر الملعب ليتلقى العلاج، وقام أوسوريو باستبداله ودخل على ياسر بدلاً منه.

وفى الدقيقة 86 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لعلى الفيل لاعب فيوتشر، ليستكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

وضم تشكيل فيوتشر كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت، خط الهجوم: أحمد عاطف

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق وعبد الله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبد الكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبد السلام وبابا توندي بيلو.