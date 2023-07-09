شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبده مديرا فنيا لفريق الشرقية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الشرقية، برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، تعيين عمرو عبده، نجم الزمالك الأسبق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل بالقسم الثانى.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: وحيد صادق مدرباً عاماً للفريق ومحمد برونتو وإبراهيم صبره مدربان، مع الإبقاء على باقي أعضاء الجهاز السابق حماده حنيدق مدرباً لحراس المرمى، وعلاء مختار مديراً إدارياً للفريق، والدكتور رضا هلال طبيب الفريق، وعلاء عطية علاج طبيعي.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته مع الفريق في منتصف الشهر الحالي، وذلك لبداية فترة الإعداد استعداداً للموسم المقبل والذى سيشهد منافسة قوية من أجل التأهل لدورى المحترفين، في ظل تواجد فرق قوية بدورى القسم الثانى.