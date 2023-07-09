شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

حصل بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. حقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. كولر: لاعبو الأهلي استسهلوا مباراة الاتحاد.. ولأول مرة أحقق كل هذه الألقاب بموسم واحد كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري والتي فاز فيها بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبهم بضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الشوط الأول. قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد: "قلت للاعبين لابد أن نكمل المباراة بنفس التركيز ولو أكملنا بنفس المستوى الذي ظهرنا عليه في الشوط الأول كان من الممكن أن يدخل أهداف في شباكنا". كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة قبل التحضير للقمة قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، قبل بدء التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري. ويحصل لاعبو الأهلي على راحة يومي الأحد والإثنين على أن يبدا التحضير لمباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش. الأهلى يحمى شباكه من الأهداف للمباراة رقم 11 على التوالى فى الدورى حافظ فريق الأهلى أمام نظيره الاتحاد السكندري، على نظافة شباكه "الكلين شيت" للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري المصري، بعدما فازعلى الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد اليوم السبت على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم. وكانت آخر مباراة يستقبل فيها الأهلى أهدافا في بطولة الدوري في مارس الماضي أمام المقاولون العرب.

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