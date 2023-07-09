شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى والمغرب.. نتيجة (2 - 1) تتكرر فى جميع نسخ أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الأولمبى، أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وفي مفارقة غريبة تكررت نتيجة اليوم في جميع نسخ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة منذ انطلاقها سنة 2011، وهو فوز أحد الفريقين على الآخر بنفس النتيجة.

وأقيمت أول نسخة للبطولة في المغرب من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2011، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 6 أغسطس 2015 تغيير مسمى البطولة لتصبح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم محل المسمى القديم وهو بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم.

وتوج الجابون بأول لقب في نسخة 2011 التي أقيمت في المغرب، وذلك على حساب أسود الأطلس بنتيجة 2-1، بينما توج نيجيريا بلقب ثاني نسخة من البطولة 2015 والتي أقيمت في السنغال على حساب الجزائر بنفس النتيجة، وتوج منتخب مصر بلقب النسخة الماضية من البطولة 2019 والتي أقيمت في مصر على حساب ساحل العاج بنفس النتيجة أيضا.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمد طارق، أحمد عيد، في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، وفي خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».

ويجلس على مقاعد الاحتياطي كل من على الجابري، محمد سمير، محمد أشرف، محمد مغربي، محمود جهاد، أحمد فوزى، عماد ميهوب، مصطفى ميسي، على زعزع، عبد الرحمن عاطف أجويرو.

فيما ضم تشكيل المنتخب المغربي كلا من: "علاء بلعروش في حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون".

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من: مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

أما منتخب المغرب الذي تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، فقد نجح هو الآخر في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.