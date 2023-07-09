عمرو أديب: مرتضى منصور قاعد للانتخابات وهيكسبها

الشارقة - اميمة ياسر - استنكر الإعلامي عمرو أديب، تداول خبر يومي بوجود قضية منظورة أمام القضاء بإلغاء عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لافتًا إلى أن القضية تؤجل يوميًا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «منصور» لازال يمارس صلاحياته كرئيس للنادي، ويعين ويرفد الموظفين، كما يشرف على صفقات اللاعبين.

وأضاف: «عندي سؤال واحد ملقتلوش إجابة، ليه الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة رافعة قضية لإلغاء عزل رئيس نادي الزمالك؟».

وأشار إلى أن قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور، لم يحدث فارقًا بالنسبة للأوضاع على الأرض، لافتًا إلى تواصله مع الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة المنوطة، ولم يتلقَ ردًا.

وأكمل: «لو سألت حد هو مرتضى منصور معزول هيقول لا، الأمر واقع؛ اللي عاجبه أو مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، أنا موافق ومعنديش مشكلة إن مرتضى منصور يبقى موجود، لكن القضية الموجودة والوزارة رافعة قضية لإلغاء العزل، عمري ما عرفت الإجابة ومش عاوز أعرف».

واستطرد: «الوضع بالحكم اللي فات واللي جاي غير مؤثر في الزمالك، مرتضى منصور قاعد للانتخابات الجاية وهيكسب الانتخابات الجاية، هو لم يرحل ومحدش قال له حاجة، أنا مش زعلان.. متفرقش كتير لأن النادي في حالة سيئة جدًا، إنما حد يفهمني لو فاهم حاجة».