نجم الجزائر يقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري القطري

المنامة - ياسر ابراهيم - أمسى المهاجم الجزائري أندي ديلور قريباً جداً من اللعب في دوري نجوم قطر بداية من الموسم الجديد بعد توصله لاتفاق مبدئي مع فريق أم صلال، بعد مفاوضات متقدمة مع نادي نانت الفرنسي الذي يملك عقد اللاعب.

ووفقاً لصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، الخميس، فإن أندي ديلور منتظر في العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات المقبلة للقيام بالإجراءات المطلوبة قبل إمضائه عقداً لعامين مع فريقه الجديد أم صلال، مع عدم الكشف لحد اللحظة عن القيمة المحتملة لهذه الصفقة.

بدوره، يهدف نادي نانت للتخلص من خدمات أندي ديلور، الذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-2023 بقميص فريق "الكناري" على سبيل الإعارة من نادي نيس الفرنسي، لكنه اضطر لتفعيل بند شراء عقده لغاية 2025، طالما أن نانت كان ملزماً بهذه العملية في حال ضمانه البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسية بموجب اتفاق بين الفريقين.

ولعب أندي ديلور صاحب الـ31 سنة 12 مباراة بقميص نادي نانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولم ينجح في هز الشباك مع تسجيله هدفين في مسابقة الكأس، وبعد فشله في تقديم الإضافة المرجوة، دخل اللاعب في مشاكل كبيرة مع جماهير "الكناري" التي طالبت بضرورة التخلص من خدماته نهاية الموسم.

العربي الجديد

