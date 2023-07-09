منتخب مصر الأولمبي يخسر لأول مرة مع ميكالي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى المنتخب المصري الأولمبي خسارته الأولى تحت قيادة المدرب البرازيلي ميكالي، ذلك في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

منتخب مصر خسر بهدفين لهدف أمام المغرب مستضيفة البطولة، في مباراة مثيرة امتدت لأشواط إضافية، ليحصد أسود الأطلس اللقب القاري على حساب الفراعنة.

17 مباراة بلا خسارة

قبل نهائي أفريقيا كان يشير المدرب البرازيلي ميكالي بخطى ثابتة حيث خاض 17 مباراة ما بين ودية ورسمية لم يعرف خلالهم الخسارة بواقع 10 انتصارات وسبعة تعادلات، كما شهد أولمبي الفراعنة غزارة تهديفية مع صلابة دفاعية مسجلا 17 هدفا في حين استقبل 4 أهداف فقط.

المنتخب الأولمبي المصري قدم في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، أداءً مميزا نال إعجاب الجميع حيث وصل الفراعنة إلى نهائي أفريقيا بجدارة واستحقاق ولم يتلق شباكه سوى هدفين فقط خلال البطولة كانت أمام المغرب في نهائي أفريقيا، ليدون ميكالي اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح الفراعنة أول منتخب يصل للنهائي بشباك نظيفة.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة الأفريقية بتعادل مع النيجر ثم حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي بعدما فاز على مالي والجابون قبل أن يفوز على غينيا في نصف النهائي.

وحسم منتخب مصر الأولمبي للمرة الثانية على التوالي بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على غينيا في نصف النهائي، ليرافق المغرب ومالي في الحدث الأولمبي العالمي