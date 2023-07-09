شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلقى أول خسارة مع ميكالى بعد 17 مباراة بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.

وقبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

أما منتخب المغرب الذي تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، فقد نجح هو الآخر في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.