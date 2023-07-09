شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يُتوج بجائزة أفضل لاعب فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبى، رغم الخسارة من نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

خسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.