شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يُتوج بجائزة أفضل لاعب فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبى، رغم الخسارة من نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.
دخل منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».
فى المقابل، جاء تشكيل منتخب المغرب كالتالى: علاء بلعروش فى حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون.
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