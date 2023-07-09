شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة طرد محمود صابر وهل حرم الـVAR مصر من ركلة جزاء أمام المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الكينى بيترواويرو، صاحب الـ41 عاما، ظهر متوترا مهزوزا خلال إدارته لمباراة منتخب مصر ونظيره المغربي التي أقيمت بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة وانتهت بفوز منتخب المغرب 2/1 والتتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى فى تاريخه.

وقال عقل، إن الحكم افتقد الثقة والحسم والحزم، كانت شخصيته متواضعة جدا وقراراته مثيرة للجدل خلال فعاليات اللقاء الذى استمر لمدة 137 دقيقة، بعد ماراثون طويل، فقد تغاضى عن أكثر من بطاقة صفراء على لاعبى المنتخب المغربى، ولم يوفر الحماية للاعبي منتخب الفراعنة خلال المباراة، وتدخل بالصافرة المهزوزة، واحتسب 42 مخالفة على الفريقين في تقدير فنى متواضع جدا.

وأضاف عقل، إن الـ"VAR" كان على موعد للظهور المؤثر جدا في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، عندما استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة ليعود يشهر البطاقة الحمراء للاعب الفراعنة محمود صابر في قرار مثير للجدل بعد تدخل الـ"VAR"، والذى غاب عن الظهور في ركلة جزاء صحيحة للفراعنة لصالح عبد الرحمن عاطف داخل منطقة جزاء المنتخب المغربى الشقيق في الدقيقة 119 من عمر اللقاء.

وتابع عقل، إن المخالفة التي جاء منها الهدف الثاني للمغرب مخالفة وهمية وقرار خطأ من الحكم الكينى، والتي امتد الوقت لتنفيذها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي "الثالث"، وهذا مخالف للقانون، حيث لا يمتد الوقت إلا لتنفيذ ركلة جزاء فقط طبقا للقانون، في الوقت الذى تغاضى الحكم فيه عن إشهار أكثر من بطاقة صفراء خلال فعاليات اللقاء للتهور وإضاعة الوقت للمنتخب المغربى الشقيق.