شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك بكلاسيكو الكرة المصرية الخميس المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التركيز ببطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.