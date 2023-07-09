شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك بكلاسيكو الكرة المصرية الخميس المقبل.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التركيز ببطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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