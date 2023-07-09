شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يتحدى المصرية للاتصالات اليوم على بطاقة التأهل لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المنيا فى السادسة مساء اليوم الأحد، مع فريق المصرية للاتصالات على استاد الإسكندرية، فى الجولة الختامية للدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

ونجح فريق بروكسى فى خطف أولى البطاقات لدورى المحترفين، بعدما تعادل مع المنيا فى أول مباراة والفوز على الاتصالات فى الجولة الثانية، وتتبقى بطاقة واحدة منحصرة بين المنيا والاتصالات.

يدخل فريق المنيا بقيادة نبيل محمود المباراة برصيد نقطة واحدة ويحتاج للفوز أو التعادل للتأهل لدورى المحترفين، وطالب نبيل محمود اللاعبين بضرورة القتال على تحقيق الفوز من أجل التأهل، وحذر اللاعبين من التفكير فى التعادل قبل المباراة حتى لا يؤثر على تفكيرهم واللعب فقط من أجل الفوز.

فى المقابل، يسعى جمعة مشهور المدير الفنى لفريق المصرية للاتصالات، إلى قيادة الفريق لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل للمحترفين أ، وعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بروكسى وأدت إلى الخسارة بهدفين مقابل هدف، وطالب اللاعبين بالتمسك بالفرصة الأخيرة فى التأهل للمحترفين وعدم التفكير فى المباراة الماضية.

جدير بالذكر أن الدورة الثلاثية يتأهل منها فريقان إلى دورى المحترفين أ الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، لينضما إلى 16 فريقا ضمنوا التواجد فى الموسم المقبل هي: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهم: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا فى الموسم المقبل.