شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة الداخلية المصيرية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الداخلية، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق اليوم.

ويفتقد الإسماعيلى لخدمات قائد الدراويش باهر المحمدى مدافع الفريق أمام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.